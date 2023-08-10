Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)

        Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

        Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Jugovic, Brlek, Nejasmic, Pusic, Mierez, Caktas

        Goller: Dk. 3 Svensson, Dk. 16 Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor​​​​​​​)

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile oynadığı ilk maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

        2. dakikada sağ kanatta Grzan'ın ortasında, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

        3. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunma topu uzaklaştırdı. Ceza yayı dışından Svensson'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Malenica'nın uzanmasına rağmen sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

        6. dakikada aldığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

        13. dakikada Akintola ile paslaşarak ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kalacağı sırada son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

        16. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada baskı sonucu elde edilen topu alan Belhanda önce Cherif Ndiaye ile paslaştı, sonrasında ceza sahası çizgisinden sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'ya topu gönderdi. Yusuf Sarı'nın vuruşunda top kaleci Malenica'dan döndü. Yusuf'un ikinci kez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

        33. dakikada Akintola'nın sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

        36. dakikada Nejasmic'in sol kanattan yerden ortasında, araya giren Rodrigues topu uzaklaştırdı.

        45+2. dakikada Grzan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mierez'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

        45+4. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

        45+5. dakikada Belhanda'nın sol kanatta yerden pasında topla buluşup ceza sahasında giren Cherif Ndiaye, kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top, kaleci Malenica'dan oyun alanına döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce televizyon resmedilen, üzerinde İngilizce "Bizi izlemeye devam edin" yazılı koreografi sergiledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        İlk yarıda gol yok!
        İlk yarıda gol yok!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Yukatel Adana Demirspor-Osijek
        Yukatel Adana Demirspor-Osijek
        Adana'da trafik denetiminde 63 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Adana'da trafik denetiminde 63 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Evden kaçan papağan, 3'üncü kat penceresinden vinçle alındı
        Evden kaçan papağan, 3'üncü kat penceresinden vinçle alındı
        Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası