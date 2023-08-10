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        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 23:27
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        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu
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        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Goga Kikacheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia (Gürcistan)

        Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler (Dk. 70 Abdulsamet Burak), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 70 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı (Dk. 80 Yusuf Erdoğan), Belhanda, Akintola (Dk. 46 Nani), Cherif Ndiaye (Dk. 86 Niang)

        Osijek: Malenica, Drambayev, Mkrtchyan, Barisic (Dk. 77 Evangelou), Grzan, Jugovic (Dk. 46 Lovric), Brlek, Nejasmic, Pusic (Dk. 71 Fiolic), Mierez (Dk. 71 Fucak), Caktas (Dk. 46 Bukvic)

        Goller: Dk. 3 Svensson, Dk. 16 Yusuf Sarı, Dk. 52 ve Dk. 66 (Penaltıdan) Cherif Ndiaye, Dk. 88 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor​​​​​​​), Dk. 73 Grzan (Penaltıdan) (Osijek)

        Sarı kartlar: Dk. 65 Brlek, Dk. 66 Lovric, Dk. 66 Malenica, Dk. 78 Evangelou (Osijek), Dk. 72 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor​​​​​​​)

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti.

        47. dakikada Mierez'in ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

        52. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye savunmayla mücadelesinin ardından kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

        55. dakikada ceza sahası önünde topa sahip olan Belhanda, üst üste çalımlarla ceza sahasına girdiği anda yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

        57. dakikada Mkrtchyan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında arka tarafta topla buluşan Bukvic'in yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Karacic son anda uzanarak üst köşeden topu kornere attı.

        65. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Yusuf Sarı, Lovric ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.

        66. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Penaltı atışını kullanan Cherif Ndiaye, topu filelere gönderdi: 4-0.

        72. dakikada Osijek penaltı kazandı. Ceza sahasında Lovric, Svensson'un mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.

        73. dakikada Osijek farkı 3'e indirdi. Grzan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

        81. dakikada Nani'nin uzaktan sert şutunda top kaleci Malenica'nın göğsünden oyun alanına döndü.

        88. dakikada Adana Demirspor farkı yeniden 4'e çıkardı. Niang'ın orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 5-1.

        Karşılaşma Yukatel Adana Demirspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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