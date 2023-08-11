Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktör Patrick Kluivert, "İnanılmaz bir skor aldık, inanılmaz bir performans gösterdik ama baktığınızda biz hala Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynamamız lazım." dedi.

        Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

        Takımın verdiği mücadelenin, kararlaştırdıkları her şeyi uygulayabilmesinin ve bitiriciliğinin muazzam ötesi olduğunu ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

        "Bu akşam çocuklarımız mutlu olabilirler. Ama biz turu daha geçmedik. Bir şeyler başarabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Daha yolun başındayız. Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Bu akşam mutlu olabilirler ama yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayacağız. Takımımla ve futbolcularımızla aşırı derecede gurur duyuyorum."

        Kluivert, ilk yarıda rakibin pozisyon azlığına dair soru üzerine, bunun kendi takımının mücadelesinden, birlik ve beraberliğinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Rakiplerin şut atamaması çok sevindirici. Çünkü rakipler şut attığında gol atma ihtimalleri oluyor. O yüzden ihtimal bırakmamamız çok çok önemliydi. İnanılmaz bir skor aldık, inanılmaz bir performans gösterdik ama baktığınızda biz hala Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynamamız lazım. O yüzden ayaklarımız yere basması lazım. O zaman oraya gittiğimizde eğer bu şekilde oynamaya devam edersek tabii ki de daha fazla mutlu oluruz."

        - "Üç kulvarda da devam etmemiz gerekiyor"

        Kluivert, "Transfer olacak mı?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

        "Şu an için ben takımımla gayet mutluyum ama başkanımız eğer kaliteli bir futbolcu eklemek isterse 'hayır' diyemem. Ama şunu da söylemek lazım; üç kulvarda da devam etmemiz gerekiyor. Her zaman futbolcularıma da söylediğim gibi ilk 11 önemli değil, takım önemli. Çünkü eğer çok iyi bir yedek kulüben varsa ve rotasyonu istediğin gibi yapabiliyorsan mental olarak hazırsın."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Play-off'a rezervasyon!
        Play-off'a rezervasyon!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Patrick Kluivert: İnanılmaz bir sonuç aldık
        Patrick Kluivert: İnanılmaz bir sonuç aldık
        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçının ardından
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu
        Adana Demirspor - NK Osijek: 5-1
        Adana Demirspor - NK Osijek: 5-1
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu
        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu
        GÜNCELLEME - Mersin'de silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralan...
        GÜNCELLEME - Mersin'de silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralan...