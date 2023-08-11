Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Söz konusu yere ulaşan ekipler, A.T'nin evinde bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.