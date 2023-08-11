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        Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:00
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        Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan hayatına son verdi
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan, tabancayla yaşamına son verdi.

        Alınan bilgiye göre, Karslılar Mahallesi'nde Doğan Zöhre ile Onur Demir arasında kavga çıktı.

        Zöhre, Demir'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Bu arada polis ekipleri, olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında tabancayla yaşamına son verdiğini belirledikleri Zöhre'nin cesedini buldu.

        Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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