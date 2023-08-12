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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 01:13
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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 BK 559 plakalı otomobil, Mehmet Güller idaresindeki 01 AOD 254 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Güller'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Aynı araçtaki ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, kaçmaya çalışan 01 BK 559 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi polis ekiplerince yakalandı.

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