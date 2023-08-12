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        Adana'da kayıp olarak aranan kadın, sulama kanalında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:23
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        Adana'da kayıp olarak aranan kadın, sulama kanalında ölü bulundu
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        ADANA (AA) - Adana'da yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadının, sulama kanalında cesedine ulaşıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde yürüyen vatandaşlar, sulama kanalında ceset olduğunu gördü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla takıldığı köprü iskelesinden çıkarılan cesedin, yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Rahşan Dursun'a (46) ait olduğu belirlendi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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