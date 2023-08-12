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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 22:05
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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kozan-Ceyhan kara yolunda İsmail Bıçakçı idaresindeki 80 AEG 295 plakalı otomobil ile Anıl Atıcı'nın kullandığı 01 ATC 66 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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