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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:08
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için Seyhan ve Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Çalışmada, 969 uyuşturucu hap, 840 uyuşturucu etkili hap, 128,55 gram esrar, 60,51 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri, M.H, S.Ç, R.K, A.İ. ve C.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H. ve S.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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