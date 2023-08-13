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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 22:44
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues (Dk. 77 Abdurrahim Dursun), Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 60 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Belhanda, Nani (Dk. 60 Akintola), Cherif Ndiaye (Dk. 77 Niang)

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Dk. 76 Taha Şahin), Alikulov (Dk. 66 Anıl Yaşar), Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 76 Alberk Koç), Mithat Pala, Zeqiri, Olawoyin, Pinchi (Dk. 60 Varesanovic), Benhur Keser, Diouf (Dk. 46 Mary)

        Goller: Dk. 27 Belhanda, Dk. 90+1 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 87 Mary (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Zeqiri, Dk. 58 Pinchi, Dk. 78 Mithat Pala, Dk. 81 Alberk Koç, Dk. 90+1 Taha Şahin, Dk. 90+16 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 30 Emre Akbaba, Dk. 43 Belhanda, Dk. 80 Niang, Dk. 90+4 Rodrigues (Yedek kulübesinde), Dk. 90+14 Svensson, Dk. 90+16 Semih Güler (Yukatel Adana Demirspor)

        ADANA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

        49. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda sağına uzanıp direğin dibinden topu kornere çeldi.

        54. dakikada Mithat Pala'nın ceza yayının dışından sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

        56. dakikada savunmanın hatasında topu alan Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        70. dakikada sağ tarafta kale sahası çaprazına kadar inen Yusuf Sarı'nın yerden ortasında Cherif Ndiaye'den önce araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

        85. dakikada hızla ceza alanına girip kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Akintola'nın vuruşunda, Gökhan topa hakim oldu.

        87. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Alberk Koç'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Emirhan Topçu'nun yükselttiği topa arka direkte yükselen Mary'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        90+1. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Kullanılan taç atışı sonrası oluşan karambolde topu göğsünde yumuşatan Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesi sonucu gol kararını verdi: 2-1.

        Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

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