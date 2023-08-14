Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

ADANA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, "Bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti." dedi.

Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 10 gün içinde 3 maç oynadıklarını anımsattı.

Çaykur Rizespor'u oynadıkları futboldan dolayı tebrik eden Kluivert, "Gerçekten çok iyi oynadılar. Sonuna kadar zorladılar ama bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ve futbolcularımla da gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten zorlu koşullarda bir galibiyet almak ve 3 puanın Adana'da kalması bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Kluivert, soru üzerine, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Osijek ile oynayacakları maça ilişkin, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor orada. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut da bekledikleri gibi zor bir maç oynadıklarını aktardı.

Rakiplerinin oturmuş bir kadrosu olduğunu ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Bizde sahada Süper Lig'de ilk kez oynayan birçok oyuncu vardı. Ama maçın geneline baktığımızda, ortalama 100 dakikayı baz aldığımız zaman oyuncularım başa baş oynadılar. Son ana kadar puanı, puanları kovaladı. Burada bizi üzen, bu kadar uğraştan sonra puanı elimize geçirmişken çok kötü bir golle maç kaybettik. Üzgünüz ama takımın gelişmeye ihtiyacı var. İnşallah bir sonraki maça daha hazır bir Rizespor izleteceğiz."