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        Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 01:24
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        Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        ADANA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, "Belki bir tane daha fırsat transfer olursa, kanatlara ilave bir tane alacağız." dedi.

        Sancak, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takımı da tebrik etti.

        Zor bir golle galip geldiklerini ifade eden Sancak, "Bundan sonraki maçlara bakacağız. Netice itibarıyla 3 puan. Sezon sonunda 'Rize'ye kaç kaç yendin, zor maç mıydı, 10 dakika uzadı' diye sormazlar yani. Onun için 3 puan aldık. Herkes ‘3 puan aldı’ diyecek öyle gidecek." diye konuştu.

        İklime alışkın olmalarına rağmen sıcak havanın kendilerini de zorladığını dile getiren Sancak, "Rakibimiz iyi mücadele etti. Tebrik etmek lazım ve genç çocuklar çoğu da. Palut hocama diyeceğim ki 'Transfer yapma.' Bu takım iyi. Bu takım çok güçlü bir takım ama bir iki tane eksikleri var. Onları tamamlasalar iyi bir takım olurlar." açıklamasında bulundu.

        Sancak, UEFA Konferans Lig 3. Eleme turu rövanşında Osijek ile oynayacakları maça ilişkin, şunları söyledi:

        "Hayırlısıyla oradan da iyi bir sonuçla dönersek, en azından puan alırsak ülkemiz adına mutlu oluruz. Yani belki 1-0, 2-0 yenilsek bile belki umurumuzda olmaz ama ülkemiz adına en azından puan alınmasını sağlamamız lazım. Onun için çalışacağız."

        Sancak, "Takımda bir eksiklik var mı size göre?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

        "Gayet iyi kadromuz var. Belki bir tane daha fırsat transfer olursa, kanatlara ilave bir tane alacağız ama onun haricinde girenler, oynayanlar da bugün daha iyiydi."

        Sancak, maçın hakemi Ümit Öztürk'ün yönetimini iyi bulduğunu da sözlerine ekledi.

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