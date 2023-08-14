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        Adana'da çamaşırhane odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da bir çamaşırhanenin odunluk kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:17
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        Adana'da çamaşırhane odunluğunda çıkan yangın söndürüldü
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        ADANA (AA) - Adana'da bir çamaşırhanenin odunluk kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir çamaşır yıkama işletmesinin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle odunlukta hasar oluştu.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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