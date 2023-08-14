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        Adana'da köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 22:14
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        Adana'da köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Burak Can Taşan idaresinde henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kozan Caddesi'nde yola çıkan köpeğe çarparak devrildi, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen Taşan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Taşan'ın motosikletiyle videolar çekip paylaşımlar yapan sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

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