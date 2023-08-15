Adana'da kokain ve sentetik uyuşturucu bulunan kamyonetteki 2 zanlı tutuklandı
ADANA (AA) - Adana'da kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları aracı narkotik köpeği "Aşil" ile aradı.
Köpeğin tepki verdiği çantada inceleme yapan ekipler, 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Polis, sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K'yi (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.