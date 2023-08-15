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        Adana'da kokain ve sentetik uyuşturucu bulunan kamyonetteki 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:03
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        Adana'da kokain ve sentetik uyuşturucu bulunan kamyonetteki 2 zanlı tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'da kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.

        Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları aracı narkotik köpeği "Aşil" ile aradı.

        Köpeğin tepki verdiği çantada inceleme yapan ekipler, 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

        Polis, sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K'yi (21) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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