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        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:42
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        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Türkeli Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Emrah Bilgili'ye ait dairede yangın çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        İtfaiye ekipleri, yangın nedeniyle ikinci katta mahsur kalan bir kediyi de aşağı indirdi.

        Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

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