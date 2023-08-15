Yüreğir Belediyesi Haydaroğlu Mahallesi'nde kütüphane açıyor Yüreğir Belediyesi, Selahattin Eyyubi ve Levent mahallelerinin ardından bir kütüphane de Haydaroğlu Mahallesi'nde açıyor.

ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi, Selahattin Eyyubi ve Levent mahallelerinin ardından bir kütüphane de Haydaroğlu Mahallesi'nde açıyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, kütüphanelerin gördüğü ilgiden çok memnun

olduklarını belirtti.

Kütüphanelerin önemli olduğunu aktaran Kocaispir, "Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen gün mahalle kütüphanelerimizin sayısını artıracağız." ifadesini kullandı.

Çevre düzenleme çalışmaları devam eden kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında açılması planlanıyor.