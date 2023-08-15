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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:15
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

        Dışarıya çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Bazı kişiler de sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

        - Mersin merkezde nem oranı 70'i geçti

        Mersin'de de bazı merkez ilçelerde 41 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 71'e ulaşan nem oranı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

        Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde ve kameriyelerde dinlenmeye çalıştı.

        - Hatay'da hava sıcaklığı 38 dereceyi aştı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, hava sıcaklığı 38 dereceyi aştı.

        Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

        Konteyner kentlerde kalan depremzedeler de serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçirdi.

        - Osmaniye

        Nem oranının yüzde 53'ü bulduğu Osmaniye'de termometreler ise 38 dereceyi gördü.

        Sıcaktan etkilenmek istemeyen vatandaşlar gölgelik ve kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi tercih ederken cadde, sokak ve meydanların sakin olduğu gözlendi.

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