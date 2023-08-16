Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Osijek'e konuk olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Osijek'e konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.

        Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.

        Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.

        Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

        Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

        - Avrupa'da 2 galibiyet ve 1 beraberlik

        Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

        3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

        Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Ödüllü yönetmene ceza
        Ödüllü yönetmene ceza
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus

        Benzer Haberler

        Yukatel Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ı Diyarbekirspor'a kiraladı
        Yukatel Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ı Diyarbekirspor'a kiraladı
        Kayıp ihbarıyla 5 gündür aranıyordu, ağır hasarlı binada ölü bulundu
        Kayıp ihbarıyla 5 gündür aranıyordu, ağır hasarlı binada ölü bulundu
        Adana'da kayıp kişinin ağır hasarlı binada cesedi bulundu
        Adana'da kayıp kişinin ağır hasarlı binada cesedi bulundu
        Bakan Göktaş: Sosyal kalkınmaya önem vererek devam edeceğiz
        Bakan Göktaş: Sosyal kalkınmaya önem vererek devam edeceğiz
        Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu
        Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor