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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsün muavini tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:46
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsün muavini tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, muavin tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.

        Ekipler, otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile arama yaptı.

        Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, ikram dolaplarındaki 12 pakette 9 kilo 960 gram esrar buldu. Bunun üzerine otobüsün muavini Murat Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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