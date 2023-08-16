İzmir'e atanan Vali Süleyman Elban, Adana'dan uğurlandı

ADANA (AA) - Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanan Süleyman Elban, uğurlama töreninin ardından Adana'dan ayrıldı.

Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen programda konuşan Vali Elban, Adanalılarla İzmir'de görüşmeyi temenni ettiğini belirtti.

Adanalılara teşekkür eden Vali Elban, şöyle konuştu:

"3 yılı aşkın bir süre boyunca bütün olumsuzluklara, coğrafi sıkıntılara, doğal afetlere rağmen hepinizin özel gayretleri ve çabasıyla Allah'a şükür Adana şehir olarak milletimize, hemşerilerimize, bizi buralara gönderenlere, büyüklerimize bizi mahcup etmediniz. Hepinizin ellerine kollarına emeklerine sağlık. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin."

Konuşmasının ardından Vali Elban, il protokolü ve vatandaşlarla vedalaşarak kentten ayrıldı.