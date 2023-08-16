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        Adana Demirspor kafilesi Osijek'e hareket etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:16
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        Adana Demirspor kafilesi Osijek'e hareket etti
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        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında yarın Osijek'e konuk olacak Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek şehrine hareket etti.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanan ilk maçı 5-1 kazanan mavi-lacivertli takım, rövanş karşılaşması için Adana Havalimanı'ndan Osijek'e gitti.

        Kulüp başkanı Murat Sancak ile bazı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafilede morallerin yüksek olduğu görüldü.

        Akdeniz ekibinin teknik direktör Patrick Kluivert ve bir oyuncusu, bugün maçın oynanacağı statta yapacağı son antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katılacak.

        Adana Demirspor-Osijek eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Avrupa Ligi'nden Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

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