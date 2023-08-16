Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da konuştu:

ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velinin, devletin ve milletin kendilerinden beklediği şeyin öğretim değil, eğitim olduğunu belirterek, "Bu nedenle bizim yaptığımız şey uzaktan olmaz." dedi.

Tekin, AK Parti'nin organize ettiği "Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, siyaseti millete hizmet etme olarak gördüklerini söyledi.

Kabine üyeleri ve AK Parti teşkilatlarının, vatandaşların dertlerini dinlemek için sıcak havaya rağmen sürekli sahada olduğunu dile getiren Tekin, "Şehir Buluşmaları etkinliği, AK Parti'nin gelenekselleştirdiği ve kavramsallaştırma olarak oturtmaya çalıştığı siyasetin, toplumun problemlerini çözen bir mekanizma olarak kabul edilmesi algısının bir parçası." diye konuştu.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek ve sorunlara karşı çözüm önerilerine açık olduğunu paylaşmak için kentte olduklarını belirterek, kendilerine iletilen problemler konusunda ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinde, eğitime ayrılan payın önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "AK Parti yıllarında, eğitime ayrılan bütçe her yıl katlanarak artar durumda. Her yıl genel bütçenin yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir kısmı eğitim harcamalarına ayrılıyor." diye konuştu.

- "Gelişme trendi birçok ülkede devrim olarak nitelendirilebilecek düzeyde"

Tekin, Adana'da 2002'de 444 bin olan zorunlu eğitim çağındaki öğrenci sayısının bu yıl 590 bine ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yatırımlar açısından baktığımızda devasa bir farklılığı göreceğiz. Adana'da 2002'de 9 bin 357 derslik var. Yani 444 bin öğrenci 9 bin 357 derslikte eğitim öğretim gördü. Bugün ise 590 bin öğrenci var. Öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 30 artmışken derslik sayısı 24 binin üzerinde. Derslik sayısındaki artış yüzde 107. Bunu zaman içerisinde yaşadığımız ve gördüğümüz için genel değerlendirme yapmakta zorlanılabilir. Bu bahsettiğim gelişme trendi birçok ülkede devrim olarak nitelendirilebilecek kadar önemli bir gelişme. 20 yıl içerisinde öğrenci sayısı artışının kat kat üstünde derslik yatırımı planlanmış."

Kentte 2002'de ilköğretimdeki bir derslikte öğrenci sayısı ortalamasının 48 olduğuna dikkati çeken Bakan Tekin, "Derslik yatırımlarından sonra gelinen noktada ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 30'a düşürülmüş. Biz sürekli uluslararası kuruluşlar aracılığıyla ülkelerdeki eğitim yatırımlarının bu anlamdaki istatistik verilerini izliyoruz. Bu trend, gerçekten başka hiçbir ülkede görmediğimiz bir trend." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Adana'da 2002'de 16 bin 448 olan öğretmen sayısının bugün yaklaşık 33 bine ulaştığını, öğrenci sayısındaki artışın çok üzerinde eğitimci artışı olduğunu vurguladı.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının kendileri için önemli olduğunu aktaran Tekin, "İlköğretim açısından baktığımızda öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 2002'de 30, bugün bu rakam 19. Bu, OECD ya da bizim bu anlamdaki istatistik referanslarımızı ölçen uluslararası kuruluşlar açısından şu anda sahip olduğumuz rakam, Adana özelinde gerçekten takdire şayan gelişme trendi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Adana'da 2003 ile 2023 arasında inşası devam edenlerle beraber 10 bin 809 derslik yapıldığını belirterek, şu anda kentte devam eden 500 derslikli 29 projenin de en kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Tekin, Türkiye'de sapasağlam demokratik siyasal yaşamın olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, demokratik gelişim, toplumsal refahın yükselmesi ve kamusal yatırımların rasyonel hale gelmesi açısından büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

- "Özel okulların belli bir standarda kavuşturulması gerekiyor"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, bir basın mensubunun, "özel okullardaki başarı oranlarının devlet okullarına göre daha iyi olduğuna" ilişkin görüşüne katılmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet okullarındaki başarı oranının özel okullardan düşük olduğu önermesi, tutarsız bir önerme. Geçen hafta Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde bir dizi değişik yaptık. Özel okulların belli bir standarda kavuşturulması gerekiyor. Hem fiziki hem de pedagojik açıdan bu standartları biz belirliyoruz. Belirlediğimiz standartların hepsini kamu okullarında da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim durduğumuz yerde, resmi ya da özel okul ayrımı yapmadan, yaklaşık 70 bin kurumun tamamını aynı düzeyde eğitim vermesini arzu ediyoruz. Genelleme yaparken, kuşkusuz çok farklı, olağanüstü koşullarda eğitim veren özel okullarımız var ama biz genel ortalamadan bahsediyoruz. Kamu bütçesinden aldığımız paylarla oluşturduğumuz bir standart söz konusu. Biz, o standardı Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde standartların üstünde devlet okullarımız da var."

- Okullarda hedef yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kovid-19 nedeniyle okullardan uzak kalan öğrencilere telafi eğitimi ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören okullara ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"Çok fazla 'moda' kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Uzaktan eğitim bunlardan biri. Benim kişisel yaklaşımım; biz, zorunlu eğitim çağındaki gençler ve çocuklarla ilgileniyoruz. Dolayısıyla velinin, devletin ve milletin bizden beklediği şey; öğretim değil eğitim. Bu nedenle bizim yaptığımız şey uzaktan olmaz. Bizim hedefimiz, bize emanet edilen yaklaşık 20 milyon gencin ve çocuğun yüz yüze ve en sağlıklı ortamda eğitimlerini almış olması. Allah bize bir daha ne pandemi ne de deprem felaketi göstermesin. Böyle bir şey olmadıkça uzaktan eğitim bizim gündemimizde yok. Yükseköğretim Kurulu bunu yapabilir, orası öğretim. Onlar planlayabilir. Bu tür şeyler belki yaygınlaştırılabilir, o başka bir tartışma konusu ama bizim açımızdan uzaktan eğitim hayal ve idealize ettiğimiz bir şey değil. Çocuklarımızın hepsini steril, rahat ve konforlu bir ortamda eğitim almalarını hedefliyoruz."

- Deprem bölgesindeki öğrenciler 11 Eylül'den itibaren zorunlu telafi eğitimine katılacak

Deprem bölgesinde yaz aylarında telafi eğitimleri yaptıklarını anımsatan Tekin, "11 Eylül'den itibaren 4 hafta boyunca bu zorunlu olarak yapılacak. Bölgedeki, eğitimden etkilenen bütün öğrenci kardeşlerimiz zorunlu telafi eğitim programına dahil olacaklar." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, deprem sürecinde Adana'daki zarar gören ya da kullanılmaz hale gelmiş okullarla ilgili yaptıklarını da anlatarak, şunları kaydetti:

"11 il için göreve geldikten sonra her bir kentin bu anlamdaki problemlerini takip etmek üzere Bakanlıkta bir İzleme Komisyonu kurduk. Bakanlıktaki bir arkadaşımız, eski ve yeni il müdürümüzle koordineli biçimde süreci takip ediyorlar. Sadece Adana için değil 11 ilin tamamında hasarı giderilerek kullanılabilecek okullarımızın tamamı onarıldı. Onarılma süreci devam ediyor. Bununla ilgili hizmet satın alım süreci yürütülüyor."

Programa, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve partililer katıldı.