Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, görevine başladı.

        İzmir Valiliğinin ardından Adana'da görevlendirilen Köşger, Valilik girişinde çiçekle karşılandı.

        Köşger, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle selamlaştı.

        Karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Köşger, gazetecilere, Adana'nın önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Köşger, kenti daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Bize ayrılan bu süreyi en iyi şekilde değerlendirme, verimli kullanma hedefinde ve idealindeyiz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bugün beni karşılayan simalardan aldığım pozitif enerji bana bunu yapabileceğimizi gösteriyor. İnşallah hep birlikte güzel işler yapacağız." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da konuştu:
        Adana Demirspor kafilesi Osijek'e hareket etti
        Adana Demirspor kafilesi Osijek'e hareket etti
        Adana Demirspor, tur için Hırvatistan'a gitti
        Adana Demirspor, tur için Hırvatistan'a gitti
        İzmir'e atanan Vali Süleyman Elban, Adana'dan uğurlandı
        İzmir'e atanan Vali Süleyman Elban, Adana'dan uğurlandı
        'Aşil' tepki verdi, yolcu otobüsünün içecek dolabından 9 kilo esrar çıktı
        'Aşil' tepki verdi, yolcu otobüsünün içecek dolabından 9 kilo esrar çıktı
        Adana'da kaçak sigara operasyonu; 11 gözaltı
        Adana'da kaçak sigara operasyonu; 11 gözaltı