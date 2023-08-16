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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da AK Parti teşkilatlarıyla buluştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türk siyasal hayatında, bir siyasi partinin gençlik kollarının bir okula dönüştüğünün tek örneği AK Parti Gençlik Kolları'dır. AK Parti Gençlik Kolları, hem sahada teşkilat çalışması yapıyor hem de bir okul olarak gençlik kollarında eğitim alıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:47
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da AK Parti teşkilatlarıyla buluştu:
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        ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türk siyasal hayatında, bir siyasi partinin gençlik kollarının bir okula dönüştüğünün tek örneği AK Parti Gençlik Kolları'dır. AK Parti Gençlik Kolları, hem sahada teşkilat çalışması yapıyor hem de bir okul olarak gençlik kollarında eğitim alıyor." dedi.

        Tekin, AK Parti'nin organize ettiği "Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "3 Kademe İlçe Teşkilatlarıyla Buluşma" programına katıldı.

        Erzurumlu bir işçi çocuğu olarak kabinede yer aldığını belirten Tekin, bunun Türkiye'de siyaset mücadelesi yapmış teşkilat üyelerinin gayret ve çabaları sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

        Anadolu insanının geçmişte, ülke siyasetinde söz sahibi olmaktan uzaklaştırıldığını ifade eden Tekin, "Ahlaklı, dürüst ve namuslu insanların siyaset yapabileceği, iktidara gelebileceği, iktidardayken de aynı namusluluğu ve dürüstlüğü gösterebileceği bir siyaset iklimini Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi oluşturmuştur." diye konuştu.

        Bakan Tekin, millete hizmeti esas alan AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çok sayıda insana dokunduğunu, küslüğe ve dargınlığa yer vermediğini belirtti.

        - "31 Mart'a kadar dişimizi sıkacağız ve çalışacağız"

        Yerel seçimlere değinen Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yerel iktidar elinizde değilse, yaptığınız bütün mücadelenin hiçbir karşılığı olmuyor. Yaptığınız yatırımlar, attığınız adımlar yerel belediyelerin olumsuz hareketleri yüzünden yine merkezi otoriteye, hükümete havale ediliyor. Çaba sarf ettiniz, başarı elde ettik. Merkezi seçimleri aldık ama burada başkalarının hatası yine bize fatura ediliyor. Dolayısıyla 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yaptığınız mücadelenin anlamlı hale gelebilmesi için el birliğiyle, kardeşlik şuuruyla, ayrılığa gayrılığa, ötekileştirmeye yer bırakmadan 31 Mart'a kadar dişimizi sıkacağız ve çalışacağız. Önümüzdeki 5-6 ayı gerçekten dolu dolu geçirmemiz gerekiyor."

        - Kadın ve gençlik kollarına verilen önem

        Tekin, AK Parti'nin teşkilat üyelerine değer verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Şu an Türkiye'de kadın kollarını sadece sahada seçim çalışması yapan bir teşkilat olarak görmeyen tek siyasi parti var; Sayın Cumhurbaşkanı'mız... Başka hiçbir siyasi partide kadın kolları genel başkanı, MYK'nin daimi üyesi ya da aday belirleme süreçlerinin içerisinde daimi olarak bulunan bir pozisyonda değil. Diğer siyasi partiler 'Hadi çalışın. Biz uygun bulursak sizi değerlendireceğiz.' diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Hayır, bütün karar alma süreçlerinde kadınların temsilcisi burada bulunacak.' diyor. Bu çok değerli bir şey. Türk siyasal hayatında, bir siyasi partinin gençlik kollarının bir okula dönüştüğünün tek örneği AK Parti Gençlik Kolları'dır. AK Parti Gençlik Kolları, hem sahada teşkilat çalışması yapıyor hem de bir okul olarak gençlik kollarında eğitim alıyor. Gençlik kollarının temsilcisi de hem MYK üyesi hem de bütün aday belirleme süreçlerinde Cumhurbaşkanı'mızın yanında, karar verme mekanizmasının içerisinde. Burada karşılıklı bir sevgi, anlayış var."

        Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı, İl Kadın Kolları Başkanlığınca organize edilen kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

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