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        Adana'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:04
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        Adana'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir evden hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

        Akıncılar Mahallesi'nde Rıfat A'ya (28) ait evden çamaşır makinesi, televizyon, ocak, bulaşık makinesi, elektrikli süpürgesi, yemek takımı ve 2 bilgisayar çalındı.

        Rıfat A'nın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olay yerinde araştırma yaptı.

        Ekipler, ikametin bulunduğu sokaktaki başka bir evin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin eskicilik yapan 2 kişi olduğunu belirledi.

        Zanlılardan Uğur B. (27) adresine yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 2 zanlı eve girip bir süre sonra çaldıkları eşyalardan bazılarının içinde bulunduğu çuval ve poşetlerle dışarıya çıkıyor. Daha sonra şüpheliler, eşyaları seyyar tezgaha yükleyip olay yerinden uzaklaşıyor.

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