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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:07
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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        ADANA (AA) - Adana'da tarihi eser, sigara ve cep telefonu kaçakçılığı yapan 8 şüpheli operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıklarını belirlediği 8 kişinin adresleri ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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