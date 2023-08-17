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        Adana'da eğitim uçağı gövdesinin üzerine havalimanı pistine indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:53
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        Adana'da eğitim uçağı gövdesinin üzerine havalimanı pistine indi
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        ADANA (AA) - Adana'da bir eğitim uçağı havalimanı pistine gövdesinin üzerine iniş yaptı, kazadan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

        Özel bir uçuş okuluna ait çift motorlu Tecnam tipi eğitim uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle Adana Havalimanı pistine gövdesinin üzerine iniş yaptı.

        Kazanın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

        Uçağın hafif zarar gördüğü kazada pilot ve yanındaki kişinin yara almadığı belirlendi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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