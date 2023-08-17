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        Sanatçı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 18:07
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        Sanatçı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi
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        ADANA (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede dün vefat eden 84 yaşındaki ses sanatçısı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Seyhanlı için Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Seyhanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ve vatandaşlar katıldı.

        Seyhanlı'nın cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cenazeye çelenk gönderdi.

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