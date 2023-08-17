Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Maribor-Fenerbahçe maçında kavga! Türk taraftarlar stadyumdan çıkarıldı... - Fenerbahçe Haberleri Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, 4 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.A.(42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21), kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Mustafa A. Çukurova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı öne sürüldü.

        Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor'un Avrupa'daki bir sonraki rakibi Genk oldu
        Adana Demirspor'un Avrupa'daki bir sonraki rakibi Genk oldu
        Adana'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        Sanatçı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi
        Sanatçı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi
        Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Adana'da eğitim uçağı gövdesinin üzerine havalimanı pistine indi
        Adana'da eğitim uçağı gövdesinin üzerine havalimanı pistine indi
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör, Adana'da son yolculuğuna uğurl...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör, Adana'da son yolculuğuna uğurl...