Yüreğir'de "Çay Buluşmaları" devam ediyor

ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesince gerçekleştirilen "Çay Buluşmaları" Doğankent Mahallesi'nde yapıldı.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Doğankent Çayır Mera Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk oyunları gösterisi sunulan programda çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

Başkan Kocaispir, etkinlikte Yüreğir'de yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi verdi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.