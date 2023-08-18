Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yüreğir'de "Çay Buluşmaları" devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüreğir'de "Çay Buluşmaları" devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesince gerçekleştirilen "Çay Buluşmaları" Doğankent Mahallesi'nde yapıldı.

        Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Doğankent Çayır Mera Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

        Halk oyunları gösterisi sunulan programda çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

        Başkan Kocaispir, etkinlikte Yüreğir'de yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi verdi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İnce tatil
        İnce tatil
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti

        Benzer Haberler

        Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Adana'da bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Adana'da bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Adana Demirspor'un Avrupa'daki bir sonraki rakibi Genk oldu
        Adana Demirspor'un Avrupa'daki bir sonraki rakibi Genk oldu
        Adana'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        Sanatçı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi
        Sanatçı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi
        Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü