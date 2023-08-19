Adana'da anne ve oğlu bıçaklanarak öldürüldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde, anne ve 16 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde, anne ve 16 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katından çığlık sesi duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Deniz Suna (43) ve oğlu Alper'in (16) bıçakla öldürüldüğünü, baba Cem Suna'nın (47) da ağır yaralandığını belirledi.
Şüpheli baba, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İkamette inceleme yapan polis, olayda 2 ayrı bıçağın kullanıldığını tespit etti.