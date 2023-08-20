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        Adanaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 00:44
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        Adanaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının ardından
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        ADANA (AA) - Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında karşılaştığı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, "Talihsiz bir son dakika golüyle acı bir tecrübe edindik." dedi.

        Özhan Pulat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının uzun zaman sonra böyle bir sıcak havada maça çıktıklarını söyledi.

        Maçın son anlarında kalecilerinin sakatlanmasının işlerini zora soktuğunu belirten Pulat, "Oyuncu değişiklik hakkımız bittiği an kalecimizin üst adelesi yırtıldı ve yanılmıyorsam üç kez sağlık ekibi sahaya girdi. Sıkı bandaj yapıp kalecimizi devam ettirdik ama gerek topa vurması noktasında gerek hamle yapma noktasında bacağı, kalecimizi ciddi anlamda zorladı. Takımım disiplinli bir şekilde durmaya çalışırken talihsiz, çok trajik bir gol yedik." diye konuştu.

        İki tarafında maçın son anlarında 1 puana razı bir görüntü çizdiğini aktaran Pulat, şöyle devam etti:

        "Rakip sürekli oyuna oyuncu sokabildi. Ciddi opsiyonlarını kullandılar. Biz opsiyon noktasında biraz sıkıntı yaşadık. Talihsiz bir son dakika golüyle acı bir tecrübe edindik. Çok arzuluyduk. Oyuncularımız maça motive idi ama biliyorsunuz ki futbolda en değerli şey devamlılık. Elimizden gelen tüm hamleleri yaptık. Oyuncular motivasyon, ruh ve savaşma anlamında kesinlikle yüzümüzü kara çıkarmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

        - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor cephesi

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Efe İnanç, sıcak ve nemli bir havada futbol oynamanın zorluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        İki takım oyuncularının da iyi mücadele ettiğini anlatan İnanç, şunları kaydetti:

        "Daha sakin oynamalıydık. Adanaspor'un analizini yaptıktan sonra daha çok topa sahip olarak oynama hedefimiz vardı. Bunu genel olarak çok iyi yapamadık ve ilk yarıyı maalesef mağlup bitirdik. İkinci yarı oyuncularım daha sakin, sabırlı oynadılar. Kapanan takımlar için en iyi özellik kenardan oynayabilmekti. Oyuncularım gayretliydi ve sonradan giren oyuncularım çok güzel reaksiyon verdi. Son dakikada duran toptan atılan bir golle bize bu sevinci yaşattılar. Ligin çok başındayız. Takımlar yavaş yavaş oturacak, toparlanacaklar. Biz de olumlu oyunumuzu daha olumlu hale getirmek ve yaptıklarımızı daha iyi yapmak için gayret göstereceğiz."

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