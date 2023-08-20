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        Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 09:56
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        Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak
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        ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığının belirlenmesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan maç saat 21.00'de başlayacak.

        Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

        Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda da Hırvatistan ekibi Osijek'i eleyerek play-off turuna kalan Adana ekibi, ligde Kasımpaşa deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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