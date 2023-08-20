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        Devlet desteğiyle çiftlik kuran kadın, koyun sayısını 150'den 350'ye çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:38
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        Devlet desteğiyle çiftlik kuran kadın, koyun sayısını 150'den 350'ye çıkardı
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        ADANA (AA) - BEKİR ÖMER FANSA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hayvancılığa başlayan 46 yaşındaki Sevgi Uslu, 4 yılda besi çiftliğindeki koyun sayısını 150'den 350'ye yükseltti.

        Cerenli Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Sevgi Uslu, babası gibi hayvancılık yapmak istedi. Uslu, araştırması sonucunda 2019'da Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na (KKYDP) başvurdu.

        Birikimiyle 20 dönümlük arazi satın alan Uslu'ya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 50 hibeyle küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu ve 150 koyun temin edildi.

        Uslu, oğlu ve bir çalışanıyla sürdürdüğü hayvancılıkla sürüsündeki koyun sayısını 4 yılda 350'ye çıkardı.

        Yetiştirdiği küçükbaş hayvanları kesim için kasaplara satan Sevgi Uslu, işini büyütmeyi hedefliyor.

        - Hayvanların yemini de kendi üretiyor

        Uslu, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren hayvanlarla iç içe olduğunu, besicilik yapan babasının deneyiminden yararlandığını söyledi.

        Üretime katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uslu, yakından ilgilendiği hayvanlarının kontrollerini aksatmadan yaptığını anlattı.

        Uslu, hayvan sayısını artırmayı istediğini belirterek, "Sektörde hiçbir zaman pazar sorunu yaşamadık. 750 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip bir çiftlikteyiz. Bu sayede üretimi artırmayı istiyoruz. İnşallah şimdiki hedefimiz hayvan sayısını 750'ye çıkarmak." dedi.

        Satın aldığı 80 dönümlük başka bir tarlada ise yem bitkisi yetiştirmeye başladığını ifade eden Uslu, "Yemi kendimizin üretmesi çok önemli. Hayvanlara katkısız, sağlıklı yem verdiğimizi biliyoruz. Bu sayede hayvanlar daha güzel besleniyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz."diye konuştu.

        - Kentte 3 bin kişi programdan yararlandı

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de kentte 2006'dan itibaren KKYDP kapsamında 127 milyon lira hibe sağlandığını, yaklaşık 3 bin kişinin üreticiliğe başladığını bildirdi.

        Üreticilerin kontrol ve denetimlerini yaptıklarını, ürünlerinin değerlendirilmesi için de istişarede bulunduklarını anlatan Tekin, desteklerin devam edeceğini kaydetti.

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