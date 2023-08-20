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        Adana'da HDP binasının girişine ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 18:19
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        Adana'da HDP binasının girişine ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli yakalandı
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        ADANA (AA) - Adana Valiliği, HDP İl Başkanlığının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bırakan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il binasına giden A.C'nin (26), giriş kapısına 3 ispirto şişesi ve 1 defter bıraktığı belirtildi.

        Kadının, polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kişinin ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

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