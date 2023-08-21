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        Adana'da kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 02:02
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        Adana'da kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.

        Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kavgaya müdahale ederken bıçakla kolundan yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, ihbar üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi.

        Olayın ardından polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan bazı şüpheliler yakalandı.

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