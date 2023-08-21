Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
ADANA (AA) - Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 01 AGL 258 ile 4 FH 9911 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 01 AGL 258 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ulaşıma kapanan otoyol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.