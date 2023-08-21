Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Bu yıl 18-24 Eylül'de 30'uncusu gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

        Festival komitesinin açıklamasına göre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Ömer Faruk Sorak üstlenecek.

        Oyuncular Cezmi Baskın ve Bennu Yıldırımlar, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof. Dr. Senem Erkılıç ve film program koordinatörü Senem Erdine de jüri üyesi olarak görev yapacak.

        SİYAD En İyi Film Ödülü, sinema yazarları jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk tarafından belirlenecek.

        Film Yönetmenleri Derneğince verilecek "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nün jüri üyeleri, Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun olacak.

        "Belgesel Film Yarışması" sınıfındaki eserleri, belgesel film yapımcısı Coşkun Aral, yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir, yönetmen ve akademisyen Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, yönetmen Mustafa Ünlü ile yapımcı ve yönetmen Dr. Semra Güzel Korver değerlendirecek.

        Akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmen İlker Savaşkurt, "Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın jüri üyeleri olacak.

        "Öğrenci Kısa Film Yarışması"nın kazananı, oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ile yönetmen ve yapımcı Vuslat Saraçoğlu tarafından belirlenecek.

        "Adana Kısa Film Yarışması" kategorisinde yer alacak filmleri, akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ile yönetmen ve oyuncu Savaş Satış'tan oluşan jüri değerlendirecek.

        Festival kapsamındaki yarışmaların kazananlarına 1 milyon 285 bin lira ödül dağıtılacak.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        Adana'da yediemin otoparkından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adana'da yediemin otoparkından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı
        Adana'da kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
        Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
        Adana'da HDP binasının girişine ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli ya...
        Adana'da HDP binasının girişine ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli ya...