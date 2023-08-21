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        Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:06
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        Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'da, otoyolda devrilen tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak tedavi altına alındı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yılankale mevkisinde 33 AEP 037 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

        Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, ismi öğrenilemeyen sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

        Sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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