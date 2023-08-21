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        Yüreğir Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmasını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:55
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        Yüreğir Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmasını sürdürdü
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        ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.

        Belediyenin açıklamasına göre, ilçedeki temizlik çalışmaları Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde devam etti.

        Sokakları solüsyonlu suyla yıkayan ekipler, yeşil alanları temizledi, kent mobilyalarının bakımını gerçekleştirdi.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahallelerin temizliği için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

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