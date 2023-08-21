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        Adana'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı

        Adana'da veteriner hekimler, şiddet olaylarına dikkati çekmek ve mesleki taleplerini dile getirmek için 1 günlüğüne klinik kapatma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:58
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        Adana'da veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı
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        ADANA (AA) - Adana'da veteriner hekimler, şiddet olaylarına dikkati çekmek ve mesleki taleplerini dile getirmek için 1 günlüğüne klinik kapatma eylemi yaptı.

        Kentte iş bırakma eylemine katılan veterinerler, Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

        Grup adına konuşan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarının yurt genelinde arttığını söyledi.

        Hekimlerin can ve iş güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Köse, "Yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasası çerçevesine alınmalıdır." dedi.

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