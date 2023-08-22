Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutukladı.

        Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan M.Z.B. (24), işe gitmek için evden çıktığında merdiven korkuluğuna kilitlediği elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti.

        M.Z.B'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        İki şüphelinin demir makasıyla kilidi kırarak bisikleti çaldığını tespit eden polis, zanlılardan T.C'yi (22) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

        Polis, T.C'nin başka bir tarihte birlikte motosiklet çaldığı M.A'yı (22) da yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Polis, elektrikli bisiklet hırsızlığında T.C'nin yanındaki Ş.B'nin (28) yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan şüphelilerin elektrik bisiklet ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!

        Benzer Haberler

        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Saimbeyli'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
        Saimbeyli'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
        Adana'da "Tahta Ralli Araba Yarışları" düzenlendi
        Adana'da "Tahta Ralli Araba Yarışları" düzenlendi
        Ani fren yapan kamyonetteki demir borular, önündeki aracın camına saplandı
        Ani fren yapan kamyonetteki demir borular, önündeki aracın camına saplandı
        Apartman girişinde motosiklet hırsızlığı kamerada
        Apartman girişinde motosiklet hırsızlığı kamerada