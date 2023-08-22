Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezona Avrupa hedefiyle başlıyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi'nin başantrenörü Mustafa Umut Uysal, yeni sezonu play-off potası tamamlayıp, Avrupa'da mücadele etmek istediklerini söyledi.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Sultanlar Ligi'nde ilk seneleri olmasına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti. Ligi uzun süre ilk 6-7 içinde götürdüklerini ifade eden Uysal, play-off hedefini son 2 maçta aldıkları sonuçlarla kaçırdıklarını anımsattı.

Adana'da da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiklerini vurgulayan Uysal, "Tabii ki bunun arkasına sığınmıyoruz ama geçen sene ilk etapta hedefimiz ligde kalıcı olmaktı. Öncelikle bunu başardık. Tabii ki de üzüldüğümüz nokta son ana kadar play-off'un içerisinde olup, son anda kaçırmış olmamız. Bunu başarmış olsaydık en azından ilkm senemizde Avrupa kupalarında olacaktık ama bunu başaramadık." diye konuştu.

- "Yaş ortalamamızı düşürdük"

Geçen sezon final grubundan Sultanlar Ligi'ne çıktıktan sonra nisan ayında transferlere başlayabildiklerini aktaran Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene transfere daha erken başladık. Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyorduk. Bu bağlamda da eksik gördüğümüz yerlere takviye yaptık. Yaş ortalamamızı düşürdük. Hem lig tecrübesi yüksek olan hem de aynı zamanda yaş ortalaması düşük olan bir takım kurduk. Bu seneki yaş ortalamamız 27. Yani bu bizim için çok iyi oldu. Hem antrenman kalitesi anlamında hem de üç günde bir maç yapıldığı zaman tempo anlamında bunu kaldırabilecek bir grup var elimizde. Avrupa hedefine nasıl daha rahat gidebiliriz diye düşünerek takımda değişiklik yapmak zorunda kaldık."

- "Hedefimiz play-off'lara kalmak"

Uysal, takımından memnun olduğunu ifade ederek, "Bu sene hedefimiz play-off'lara kalmak. Oradan da Avrupa kupalarını hedefliyoruz. Şu anda elimizde bunu başaracak bir grup var. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış oyuncu grubuna sahibiz. Yaş olarak genç ama aynı zamanda da tecrübe ve kariyer anlamında yüksek bir oyuncu grubumuz var." dedi.

Adana'nın voleybolu sahiplendiğini ve ligin son sırasındaki takımlara karşı bile tribünlerin dolduğunu anlatan Uysal, taraftarın bu yıl da kendilerini yalnız bırakmayacağını düşündüğünü aktardı.

Uysal, kulüpte bu yıl daha profesyonel bir altyapı organizasyonu olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Belediye başkanımız Soner Çetin'in en büyük hedefi 5 yıl içerisinde Adanalı çocukların Sultanlar Ligi'nin kadrosunda yer alması. Altyapı sonuçta bacasız bir fabrika. Altyapı olmazsa üst yapı da olmaz. Ancak biz 3 yıllık bir kulübüz. Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz. Altyapıya istediğimiz kadar eğilemedik. Çünkü lig hedefimiz vardı. Geçen sene kalıcı olma hedefimiz vardı. Şimdi bunları gerçekleştirdiğimiz için artık önümüzü daha rahat görebiliyoruz. Daha iyi planlama yapıyoruz. Altyapı da bunların başında geliyor."

Tesis sorununa da değinen Uysal, "Tesis olmadan olmuyor gerçekten. Çok zorlanıyoruz. Sağ olsun Adana Büyükşehir Belediyemiz kapılarını açtı. Spor salonunda her türlü imkanı bize sağlıyor ama yine de insanın kendi evi gibi olmaz. O yüzden de tesis bizim olmazsa olmazımız. İnşallah bu sene öncelikle play-off'ta yer alıp Avrupa kupalarına kaldıktan sonra tesis projesinin de hızlanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.