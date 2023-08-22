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        Adana'da düğünde "halay başı olma" kavgasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:24
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        Adana'da düğünde "halay başı olma" kavgasında 2 kişi yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'da düğünde gelin ve damat yakınları arasında "halay başı olma" tartışmasından çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda, gelin ve damadın yakınları arasında "halay başı olma" tartışması çıktı.

        Tartışmanın düğün salonu çıkışında kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Gelin ve damadın da ayırmaya çalıştığı kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

        Denizli Polis Merkezine götürülen taraflar, daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.

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