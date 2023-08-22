Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğu kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğu kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'da ayağını yıkarken sulama kanalına düşen kız çocuğu aranıyor.

        Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının kıyısına gelen 15 yaşındaki Suriyeli Yaprak Halit, ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

        Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Büro Amirliği ekipleri, suda kaybolan kız çocuğunun bulunması için çalışma yaptı.

        Halit'in yakınları da sulama kanalı kıyısında gezerek kız çocuğunu arama çalışmalarına destek verdi.

        Arama çalışmasını tamamlayan ekipler, DSİ'nin suyu kesmesinin ardından faaliyetlerine devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Kavşakta yayaya dolmuş çarptı
        Kavşakta yayaya dolmuş çarptı
        Adana'da düğünde "halay başı olma" kavgasında 2 kişi yaralandı
        Adana'da düğünde "halay başı olma" kavgasında 2 kişi yaralandı
        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jürisi üyeleri açıklan...
        30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jürisi üyeleri açıklan...
        Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezona Avrupa hedefiyle başlıyor
        Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezona Avrupa hedefiyle başlıyor
        Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı