GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğunun cesedi bulundu
ADANA (AA) - Adana'da ayağını yıkarken sulama kanalına düşerek kaybolun kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının kıyısına gelen 15 yaşındaki Suriyeli Yaprak Halit, ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Büro Amirliği ekipleri, suda kaybolan kız çocuğunun bulunması için çalışma yaptı.
Halit'in yakınları da sulama kanalı kıyısında gezerek kız çocuğunu arama çalışmalarına destek verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince çocuğun cansız bedenine suya düştüğü noktadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.