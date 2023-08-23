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        Adana'da 31 kilo 700 gram esrar ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:40
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        Adana'da 31 kilo 700 gram esrar ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari araçta 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

        Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçta, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

        Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, valizlerde 31 kilo 700 gram esrar buldu.

        Sürücü Hasan B. (43), yanında yolcu olarak bulunan oğlu Suat B. (19) ve Kadir T. (22) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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