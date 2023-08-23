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        Adana'da sıcaktan bunalan esnaf 1991 model aracına klima taktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:14 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:18
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        Adana'da sıcaktan bunalan esnaf 1991 model aracına klima taktı
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        ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde sıcaktan bunalan esnaf, 1991 model otomobiline tavan tipi klima yerleştirdi.

        Araç aksesuarları satan Mustafa Çırak, ilçede sıcak havanın etkili olması nedeniyle tır ve kamyonlara taktığı tavan tipi klimayı, 32 yıllık otomobiline de uygulamaya karar verdi.

        Montaj sürecinde çalışanlarından destek alan Çırak, 1991 model aracına yerleştirdiği klimayı çalıştırmayı başardı.

        Çırak, gazetecilere, ilçenin yüksek rakımda olmasına rağmen sıcaktan bunaldıklarını söyledi.

        Klimanın verimli çalıştığını belirten Çırak, "Bu klimaları kamyon ve tırlara takıyorduk ama sıcaklara dayanamayınca kendi aracımızda da denemek istedik. Taktıktan sonra hiçbir sorun yaşamadık, güzel verim aldık. Aracı görenler ilgi gösterip fotoğraf çektirmek istiyor." diye konuştu.

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