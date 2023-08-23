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        Adana'da gençler için kısa film atölyesi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:59
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        Adana'da gençler için kısa film atölyesi yapıldı
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        ADANA (AA) - Adana'da atölye çalışmalarının ve film gösterimlerinin gerçekleştirildiği etkinlik düzenlendi.

        Faal Derneği, Türkiye-İsveç arasında gerçekleştirilen "Dare2Speak" projesi kapsamında Adana Gençlik Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlikte gençler, yaratıcı drama, empati geliştirme, hikaye anlatıcılığı ve eleştirel düşünce gibi proje kapsamındaki atölye çalışmalarına katılarak, gönüllülerce çekilen örnek kısa filmleri izledi.

        Proje koordinatörü Leyla Meletli, etkinlikte yaptığı konuşmada, proje kapsamında turneye çıktıklarını, Kayseri ve Gaziantep'te gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Toplam 50 kısa film çekilmesini hedefleyen proje kapsamında Adana'dan sonra Antalya, İzmir ve İstanbul'da da etkinlik gerçekleştirileceklerini aktaran Meletli, farklı şehirlerden gençlerin kısa filmlerle projeye katılmasını amaçladıklarını belirtti.

        Meletli, proje kapsamında 3 gencin aralık ayındaki İsveç gösterimine katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

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